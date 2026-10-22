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22/10/2026

Huancayo: lluvias provocan filtraciones en el área de hospital El Carmen

La situación ha generado preocupación entre los trabajadores por el riesgo de nuevos daños y las condiciones en las que deben realizar sus labores.



Las recientes lluvias registradas en Huancayo evidenciaron deficiencias en la infraestructura del área de Farmacia del Hospital El Carmen, donde el agua se filtró por el techo y afectó algunos materiales. La situación ha generado preocupación entre los trabajadores por el riesgo de nuevos daños y las condiciones en las que deben realizar sus labores.

Según uno de los trabajadores, el personal debe alternar sus funciones entre atender a los usuarios y retirar el agua acumulada para evitar que alcance los medicamentos. Además, señaló que las paredes presentan humedad y que, pese a los pedidos realizados durante varios años, no se ha logrado una solución definitiva para los techos.

PIDEN REPARACIONES

Ante esta situación, los trabajadores solicitaron a las autoridades del hospital que prioricen las reparaciones, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger los medicamentos ante la continuidad de las precipitaciones.

El personal advirtió que, con las lluvias recién comenzando, es necesario adoptar medidas preventivas para evitar que el problema se agrave y afecte el funcionamiento del servicio de Farmacia.


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