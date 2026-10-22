Surco: trabajadora de limpieza resulta herida tras explosión de artefacto

Una trabajadora de limpieza resultó herida luego de que un artefacto explosivo detonara cuando realizaba sus labores en la cuadra 18 de la avenida Jorge Chávez, en el distrito de Surco. El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando la mujer encontró el objeto en un área verde y lo manipuló sin conocer su naturaleza.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, la trabajadora habría lanzado el objeto hacia un lado de la vía como parte de las labores de limpieza, momento en que se produjo la explosión. El estallido generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

La mujer presentó una lesión en uno de sus oídos y enrojecimiento en algunas extremidades. Tras el incidente, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. De acuerdo con información recogida entre los vecinos, el objeto sería una bombarda o bomba trueno que presuntamente habría sido dejado por barristas que transitan por el sector. Sin embargo, las circunstancias en las que llegó al lugar deberán ser esclarecidas.

VECINOS PREOCUPADOS

El caso ha generado preocupación por el riesgo que representan estos artefactos cuando quedan abandonados en espacios públicos y pueden ser manipulados accidentalmente por trabajadores o transeúntes.