Policía Nacional del Perú: denuncias por cohecho suman 405 en lo que va de 2026

Dos tenientes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en Barranca por su presunta participación en la venta de una pistola robada a otro efectivo policial. Según la información difundida, un presunto delincuente habría pagado 4.000 soles por el arma de fuego, caso que es investigado por las autoridades.

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Lima Norte, explicó que la pistola pertenecía a un suboficial de tercera que fue interceptado por dos personas cuando viajaba en un colectivo de Barranca a Paramonga. Los sujetos le robaron el arma y lo dejaron abandonado.

CIFRAS

Este caso vuelve a poner en debate las denuncias por presuntos actos de corrupción dentro de la institución policial. Según datos del Ministerio Público procesados por el analista Juan Carbajal, las denuncias por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial fueron 464 en 2023, 606 en 2024 y 609 en 2025. En lo que va de 2026, se han registrado 405 denuncias.

El exministro del Interior Cluber Aliaga señaló que estas cifras reflejan una recurrencia que requiere respuestas institucionales. Además, sostuvo que entre las posibles causas de la corrupción figuran deficiencias en los procesos de selección e incorporación de nuevos efectivos.