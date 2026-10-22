MIMP activa medidas de protección para menor tras denuncia contra influencer por presunta agresión

Una influencer permanece detenida en la comisaría de Miraflores tras ser denunciada por presuntamente agredir físicamente a su hija de 8 años. Según el parte policial, la denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien indicó que la niña le contó sobre las supuestas agresiones y le mostró moretones en la pierna izquierda.

De acuerdo con la información policial, la menor habría señalado que su madre la jaloneó luego de restringirle el consumo de golosinas. Tras conocer lo ocurrido, el padre acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para denunciar el caso.

La mujer se presentó posteriormente ante la dependencia policial para brindar su manifestación, pero fue detenida luego de las diligencias correspondientes y de la evaluación médico-legal.

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que activó la intervención de un equipo del Centro Emergencia Mujer y Familia tras recibir el caso mediante la Línea 100. Asimismo, indicó que una abogada participó en la entrevista única de la menor en Cámara Gesell y solicitó al Poder Judicial medidas de protección para ella.

El ministerio también señaló que brinda contención emocional a la niña y a su padre, además de orientación legal para continuar con el proceso. Las circunstancias de los hechos denunciados continúan bajo investigación.