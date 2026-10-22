Callao: madre denuncia que hospital no le entregó a una de sus gemelas recién nacidas

Una grave denuncia involucra al hospital Alcides Carrión, en el Callao, donde una madre identificada con el nombre de María, para proteger su identidad, asegura que ingresó para dar a luz a sus gemelas, pero solo recibió a una de las recién nacidas. Según el testimonio de sus familiares, los controles prenatales y las ecografías indicaban que se trataba de un embarazo gemelar.

De acuerdo con la información recogida por un equipo de 24 Horas Central, la mujer ingresó por emergencias el martes y comenzó las labores de parto el miércoles, aproximadamente a las 7 p. m. Sin embargo, sus familiares denunciaron que recién durante la mañana siguiente les entregaron a una bebé y, desde entonces, no han obtenido una explicación clara sobre el paradero de la segunda menor.

Familia exige respuestas al hospital

Los familiares permanecen en los exteriores del establecimiento de salud a la espera de información sobre lo ocurrido. Según el reporte periodístico, el jefe departamental de Ginecología habría señalado que solo nació una bebé, versión que genera cuestionamientos entre los parientes debido a los resultados de las ecografías realizadas durante el embarazo.

Ante la gravedad de la denuncia, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo acudieron al hospital para conocer los detalles del caso. Asimismo, el equipo periodístico indicó que intentó comunicarse con el área de prensa del nosocomio, pero hasta el momento del reporte no había recibido una respuesta oficial. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió con la recién nacida.