'China Yessenia' rompe su silencio tras ser detenida por incendio que dejó 10 muertos

Yesenia, conocida como alias “China”, negó ser la autora intelectual del incendio ocurrido en julio en el distrito de La Victoria, que dejó 10 personas fallecidas. Tras ser detenida por la Policía, también rechazó estar vinculada a las presuntas actividades de extorsión por las que es investigada.

La mujer, de 34 años, fue ubicada en un inmueble en las inmediaciones de Manchay, donde, según la información policial, llevaba cerca de un mes escondida junto a su pareja. Posteriormente, fue puesta a disposición del Poder Judicial para continuar con el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con la orden de detención preliminar, alias “China” es investigada como presunta coautora del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, por ataques registrados entre el 10 y el 11 de julio contra el propietario de un negocio en La Victoria.

TESTIMONIO

Durante las diligencias, uno de los implicados habría declarado que Yesenia y su pareja, conocido como “Pimpollo”, le entregaron un artefacto explosivo para colocarlo frente a un establecimiento, acompañado de un mensaje. La Policía también investiga si habría ordenado incendiar una motocicleta eléctrica, hecho que habría desencadenado el siniestro mortal.