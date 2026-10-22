Surco: capturan a tres sujetos cuando intentaban robar una vivienda

Una familia regresó a su vivienda en Surco y descubrió que un grupo de delincuentes había ingresado al inmueble para sustraer objetos de valor y electrodomésticos. Los sujetos habrían aprovechado la ausencia de los propietarios durante la madrugada y forzaron la puerta de la cochera para entrar al predio.

Al percatarse de lo ocurrido, los afectados solicitaron apoyo de Alerta Surco y de la Policía. Durante la intervención, uno de los sospechosos fue encontrado escondido dentro de la vivienda, mientras que otros intentaron escapar por los techos y las propiedades colindantes. Finalmente, tres personas fueron intervenidas.

Dos de los intervenidos tendrían antecedentes por robo

Según el testimonio de la propietaria, los intervenidos, dos adultos y un menor de edad, fueron trasladados a la comisaría de Monterrico. La mujer señaló que, de acuerdo con la información que recibió en la dependencia policial, los dos adultos tendrían antecedentes por robo.

La familia también denunció que el año pasado su hija fue víctima de un asalto bajo una modalidad similar, en el que le sustrajeron pertenencias valorizadas en aproximadamente S/ 70 mil. Ante este nuevo episodio, los afectados pidieron que las autoridades actúen con firmeza y que la Fiscalía evalúe el caso para determinar las responsabilidades correspondientes.