Deslizamiento deja a hombre bajo los escombros: equipos de rescate trabajan en su liberación

Durante los trabajos de albañilería en una vivienda ocurrió el deslizamiento de una estructura, afectando a varias personas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9: 30 de la mañana, en el asentamiento humano José María Arguedas, distrito de Ventanilla.

Las brigadas de bomberos, la policía y serenos llegaron al lugar para atender a los heridos. Un equipo de Panamericana Televisión estuvo en la zona y fue testigo de un hombre, de unos 33 años, que estaba bajo los escombros y se encontraba en proceso de rescate.

RESCATISTAS TRABAJAN EN LA LIBERACIÓN DE UN HOMBRE

Según el ingeniero César Vargas, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla, el rescatado responde al nombre de Ananías Bardales Mendo y el proceso de liberación de los escombros está en un 80 %. Añadió que el grupo GOES de la Municipalidad de Ventanilla, el grupo USAR de los Bomberos Voluntarios del Perú han acudido al llamado y están ayudando a rescatar a esta persona que se mantiene estable y consciente.

Explicó que se estaba realizando trabajos de albañilería en la parte posterior del predio, y colindante a este, en la parte posterior, hay una vivienda que se desestabilizó en la parte baja provocando que un muro de uno 2 metros y medio se desplomara. El hombre fue encontrado a metro y medio de profundidad, pero con vida.

RECOMIENDAN EVITAR PRÁCTICAS DE ALBAÑILERÍA SIN SUPERVISIÓN

En tanto, aseguró que la víctima se encuentra estable, bastante tranquilo, y solo se espera la extracción de los escombros. Además, indicó que la víctima no tendría heridas graves. Finalmente, el ingeniero recomendó evitar este tipo de prácticas de albañilería, pues los suelos son muy inestables en dicha zona, por ello se necesita una asesoría técnica especializada para evitar este tipo de incidentes.