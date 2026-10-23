San Juan de Lurigancho: dos personas mueren tras choque de motocicleta contra miniván

Dos personas perdieron la vida tras un violento accidente de tránsito registrado alrededor de las 4:40 a. m. en la avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta lineal que impactó contra una miniván de placa TQ2763.

De acuerdo con el reporte preliminar, la fuerza de la colisión provocó que ambos ocupantes salieran despedidos del vehículo y murieran en el lugar. Las cámaras de seguridad de la municipalidad captaron el momento del accidente. Sin embargo, todavía se investiga cómo ocurrió el choque y si alguno de los conductores habría cruzado con el semáforo en rojo.

Una de las víctimas fue identificada como Wilmer Pascual Escarcena, mientras que la identidad de la mujer que viajaba como acompañante aún no había sido confirmada. Según la información difundida desde la zona, ella no llevaba documentos al momento del accidente.

DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES

Personal de la comisaría de Canto Rey y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Debido a las investigaciones, la vía principal de la avenida Próceres de la Independencia, a la altura de la estación San Martín, permaneció cerrada, mientras el tránsito fue desviado por la vía auxiliar, lo que generó congestión vehicular.