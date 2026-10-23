Camión se despista en la Panamericana Sur dejando un herido

Un camión se despistó en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Santiago de Surco, generando una fuerte congestión vehicular en la autopista. El incidente ha activado las alertas de tránsito debido a la restricción del paso en la zona.

Equipos de auxilio mecánico y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentran en el lugar para agilizar el retiro de la unidad y restablecer la fluidez vial.

Chofer herido

El vehículo pesado volcó dejando herido al conductor, quien era la única persona abordo. Según personal de bomberos al parecer el chofer se habría quedado dormido al volante de su unidad.

El herido fue trasladado a una clínica del sector para recibir atención médica especializada.

Cabe señalar que, tras el accidente se registra gran congestionamiento en los carriles con sentido de circulación afectados. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas si te desplazas por este tramo.