Autoridades investigan caso de presunta desaparición de bebé gemela en hospital Carrión

Una grave denuncia por la presunta desaparición de una bebé recién nacida involucra al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el Callao. Una madre gestante asegura que ingresó al nosocomio para dar a luz a gemelas, pero el personal médico solo le entregó a una de las menores tras realizarle una cesárea.

Ante este hecho, los familiares de la paciente sostienen firmemente que se trataba de un embarazo gemelar, respaldados por múltiples controles prenatales y ecografías que registraban dos fetos.

También informaron que incluso el personal del hospital les solicitó previamente dos mudas de ropa para recibir a ambas bebés.

Solo le entregaron una recién nacida

Tras el parto, la directiva del nosocomio solo reportó un nacimiento y, según la familia, no se les brindó una explicación médica documentada ni clara sobre el paradero de la segunda menor.

Ante la gravedad del reporte, la Defensoría del Pueblo acudió al establecimiento para constatar los hechos y exigir la inmediata intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

Por su parte, la Fiscalía de la Nación ordenó inmovilizar y digitalizar de inmediato la historia clínica de la paciente para evitar alteraciones.