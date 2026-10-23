Alza de combustibles: gasolina sube hasta S/ 7 y conductores optan por el GLP

El precio de los combustibles registra un incremento de entre S/ 4 y S/ 7, según el reporte desde distintos grifos. En una estación de Petroperú, la gasolina premium se ofrece a S/ 22.49, mientras que el GLP alcanza los S/ 7.19, lo que ha llevado a más conductores a buscar opciones para reducir sus gastos.

Ante esta situación, varios usuarios han optado por abastecerse con GLP, aunque también reportan un aumento en su precio. Los conductores señalan que el dinero ya no alcanza como antes, mientras que las familias advierten que el encarecimiento de los combustibles puede repercutir en el costo de los productos de la canasta básica.

El especialista en hidrocarburos Pedro Gamio explicó que las tensiones internacionales y los conflictos en Medio Oriente afectan el mercado energético. Además, advirtió que el incremento del diésel, cuyo galón habría pasado de S/ 12 en marzo a cerca de S/ 30, golpea especialmente a los sectores con menores recursos económicos.

MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO

A esta preocupación se suma la posible incidencia del fenómeno de El Niño en los próximos meses. Aunque se ha mencionado la evaluación de medidas de apoyo económico, aún se requieren precisiones sobre los beneficiarios y la forma en que se entregarían los bonos. Mientras tanto, los ciudadanos buscan alternativas para afrontar el alza y reducir el impacto en sus presupuestos.