Asesinan a repartidor de delivery en balacera en la playa Agua Dulce de Chorrillos

Una balacera registrada cerca de las 6:00 p. m. en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, dejó un repartidor de delivery fallecido y otras dos personas gravemente heridas. Las víctimas se encontraban a bordo de sus motocicletas cuando fueron atacadas por sujetos que llegaron al lugar en otro vehículo similar.

Según la información preliminar, dos hombres arribaron en una motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra las tres personas. El atacante habría realizado hasta 17 disparos, alcanzando a las víctimas en plena zona de la playa. El trabajador de delivery perdió la vida, mientras que los otros dos afectados quedaron en estado grave.

PRONÓSTICO RESERVADO

Los heridos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen bajo pronóstico reservado. En tanto, peritos de Criminalística llegaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes junto con representantes del Ministerio Público, con el objetivo de recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades vienen investigando el ataque y buscan recopilar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, así como testimonios de posibles testigos. Estos elementos serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar las circunstancias y los motivos detrás de este nuevo hecho de violencia en el distrito de Chorrillos.