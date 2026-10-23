Hospital Carrión se pronuncia por caso de bebé gemela

El Hospital Daniel Alcides Carrión se pronunció sobre la denuncia de una familia que asegura haber recibido a una sola bebé pese a que la madre habría llevado un embarazo gemelar. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el establecimiento informó que la documentación médica de la paciente y de las recién nacidas se encuentra debidamente resguardada y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento, la familia continúa exigiendo respuestas sobre el paradero de la segunda menor.

Juan Gabriel Condori, de 54 años, denunció que su esposa ingresó al hospital el martes 20 de octubre para dar a luz mediante una cesárea. Según relató, contaban con ecografías y otros exámenes médicos que indicarían un embarazo gemelar. No obstante, tras el parto, asegura que únicamente les entregaron a una de las bebés. El padre exige esclarecer lo ocurrido y conocer qué sucedió con su otra hija.

De acuerdo con el reporte periodístico, han transcurrido más de 72 horas desde el nacimiento y la madre permanece hospitalizada, mientras sus familiares expresan su preocupación e indignación por la falta de información. El Ministerio Público inició una investigación por la presunta desaparición de una menor y la Defensoría del Pueblo acudió al establecimiento para realizar el seguimiento del caso. Además, se informó que la placenta fue retenida como parte de las diligencias destinadas a esclarecer si existió un embarazo gemelar.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Por su parte, según la información proporcionada por el hospital a las autoridades, durante el parto se habría encontrado un solo bebé. Esta versión deberá ser contrastada con la documentación médica y los resultados de las investigaciones fiscales y policiales. Mientras tanto, la familia presentó una denuncia en la comisaría de Bellavista y exige que se determine qué ocurrió con la bebé cuyo paradero se desconoce.