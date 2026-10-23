Roban camioneta a proveedora de empresa de herramientas en Chorrillos

Una mujer fue víctima del robo de su camioneta por parte de tres delincuentes armados en la avenida Las Balsas, en el distrito de Chorrillos. La víctima acababa de estacionar su vehículo frente a una empresa donde tenía programada una reunión de trabajo, cuando fue interceptada por los sujetos que llegaron a bordo de una miniván.

Delincuentes amenazaron a la víctima con un arma

Según el reporte, los tres sujetos descendieron de la miniván y amenazaron con una pistola a la mujer, quien no tuvo otra opción que abrir la puerta de su camioneta y ponerse a salvo en la acera. Los asaltantes aprovecharon la situación para subir al vehículo y escapar del lugar con rumbo a una avenida cercana.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los delincuentes habrían seguido a la víctima antes de perpetrar el robo. Tras el asalto, la mujer, visiblemente atemorizada, pidió ayuda y posteriormente fue trasladada a una comisaría cercana para presentar la denuncia correspondiente.

Los vecinos advirtieron que este tipo de delitos no sería un hecho aislado en el sector, caracterizado por ser una zona industrial con calles oscuras, silenciosas y con escasa presencia de efectivos policiales y personal de Serenazgo. Ante lo ocurrido, se espera que las autoridades utilicen la información disponible, incluida la placa de la miniván en la que llegaron los asaltantes, para identificar y capturar a los responsables.