Capturan a mujer acusada de integrar red que estafó a más de 30 mil personas

Una mujer señalada como integrante de una organización criminal que extorsionó a más de 30 mil personas fue capturada mientras caminaba por San Juan de Lurigancho (SJL). Sobre ella pesaba una alerta roja de Interpol desde 2024 y tenía concedida la extradición pasiva para afrontar un juicio en Estados Unidos.

Red estafaba a migrantes con falsos cursos de inglés

Según las investigaciones, la organización operaba desde una oficina clandestina en Lima, donde sus integrantes se hacían pasar por funcionarios del Gobierno estadounidense para ofrecer falsos cursos de inglés a migrantes latinoamericanos. El esquema habría ocasionado pérdidas superiores a los 15 millones de dólares.

Los delincuentes presionaban a sus víctimas con amenazas de deportación y supuestas deudas impagas para obligarlas a pagar. Estas acciones habrían constituido parte del esquema de extorsión que se mantuvo activo entre 2013 y 2018, de acuerdo con las investigaciones del caso.

La Embajada de Estados Unidos informó que la captura se realizó con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática y la DIRINCRI, a través de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO). La detenida fue trasladada a las instalaciones policiales y puesta a disposición de la justicia peruana para continuar con el procedimiento de extradición.

La mujer había sido detenida en 2019, pero recuperó su libertad. Con su reciente captura, las autoridades ubicaron a la última prófuga de esta organización. Otros ciudadanos peruanos implicados en el caso ya fueron extraditados a Estados Unidos, donde actualmente cumplen condena.