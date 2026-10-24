Japón: localidad de Nanmoku busca ciudadanos peruanos para repoblarse

Para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población y evitar su eventual desaparición, la localidad japonesa de Nanmoku, ubicada en la prefectura de Gunma busca atraer a ciudadanos peruanos para repoblarse.

Para ello, sus autoridades establecieron una alianza con el distrito de Belén, en la región Loreto, con el objetivo de impulsar intercambios culturales y explorar oportunidades para que compatriotas puedan establecerse en Japón.

Nanmoku cuenta con 1.300 habitantes aproximadamente. La situación demográfica es especialmente preocupante debido a que cada año fallecen alrededor de 60 personas, mientras apenas nacen dos o tres bebés.

DELEGACIÓN PERUANA

Como parte del acuerdo suscrito en noviembre de 2025, una delegación peruana encabezada por la alcaldesa de Belén visitó Nanmoku a finales de septiembre de 2026. En la comitiva también viajaron dos jóvenes.

Wendy Sangama, de 19 años, y Ketsy Yahuarcani, de 23, quienes recorrieron colegios, locales comerciales y un centro de atención para adultos mayores. Ambas señalaron que considerarían trasladarse a esta localidad.