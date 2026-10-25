Los Olivos: hombre queda gravemente herido tras ataque a balazos

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por un sujeto en el distrito de Los Olivos. El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, en la calle 5, cerca de la avenida Marañón, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según las imágenes, el presunto atacante habría seguido a la víctima. Antes de acercarse al lugar donde el hombre se encontraba acompañado de otras personas, el sujeto habría manipulado un arma de fuego y luego abrió fuego en reiteradas ocasiones.

Tras los disparos, la víctima corrió hacia el parque Santa Elisa, mientras el atacante continuó persiguiéndola y disparando. Finalmente, el presunto sicario huyó en dirección a la avenida Marañón. Dos personas que acompañaban al herido también salieron detrás del atacante, pero no lograron alcanzarlo.

INICIAN INVESTIGACIONES

De acuerdo con la información preliminar, el hombre baleado fue trasladado a una clínica particular de Los Olivos, donde permanecía en estado de emergencia. Efectivos de la comisaría de Laura Caller llegaron a la zona y acordonaron el lugar, a la espera de los peritos de criminalística para recoger evidencias.