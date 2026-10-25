Empresa “Lipetsa” paraliza sus operaciones tras tercer atentado en Villa El Salvador

La empresa de transportes Lipetsa, conocida como El Triángulo y cuya ruta conecta Villa El Salvador con San Martín de Porres, paralizó sus operaciones tras sufrir un tercer atentado. Según el reporte de 24 Horas, el nuevo ataque ocurrió en una zona donde semanas atrás también fue agredido un conductor de la misma compañía. Asimismo, en octubre del año pasado se registró otro atentado contra un trabajador de esta empresa.

De acuerdo con el testimonio de uno de los choferes, el último ataque se produjo cuando su compañero realizaba su tercera vuelta, cerca de las 9 de la noche, en las inmediaciones de la avenida Tomás Marsano, en dirección a Pamplona. La víctima recibió dos impactos de bala, uno en la columna y otro en el pulmón, y fue trasladada al hospital María Auxiliadora, donde permanece luchando por su vida.

El trabajador denunció que los conductores afrontan constantes extorsiones y se ven obligados a pagar cupos a dos o tres organizaciones criminales. Según explicó, esta situación los obliga a trabajar entre 15 y 18 horas diarias para obtener ingresos suficientes. Además, advirtió que nuevas bandas pretenden exigirles pagos, pese a que la empresa ya estaría entregando dinero a otros grupos delictivos.

LOS MALDITOS DEL SUR

El atentado más reciente fue atribuido a la banda criminal Los Malditos del Sur, que habría enviado un mensaje extorsivo para intimidar a la empresa y exigir el pago de un cupo. El ataque se produce pese a las recientes acciones anunciadas por las autoridades para combatir la delincuencia, entre ellas la presentación del Comando Unificado. Mientras tanto, los trabajadores del transporte continúan expuestos a las amenazas y exigen condiciones que les permitan desarrollar sus labores con seguridad.