Villa El Salvador: padres exigen reparaciones urgentes tras colapso de muro escolar

Más de 50 metros del muro perimétrico del colegio José Carlos Mariátegui, ubicado en Villa El Salvador, se desplomaron y dejaron expuesta parte de la infraestructura del plantel. El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 p. m. y generó preocupación entre los padres de familia, debido al riesgo que representa para los estudiantes.

El centro educativo, que tiene aproximadamente 55 años de antigüedad y brinda clases en los niveles inicial, primaria y secundaria, presenta ladrillos dispersos sobre la vía pública, columnas expuestas y partes de la estructura deterioradas. Según los vecinos, el muro ya había sufrido un colapso anteriormente, pero las reparaciones realizadas no habrían solucionado los problemas de fondo.

EXIGEN INTERVENCIÓN INMEDIATA

Los padres de familia señalaron que la institución figuraba en la lista de colegios pendientes de reconstrucción, pero que los trabajos estarían previstos recién para el año 2028. Por ello, exigieron una intervención inmediata de las autoridades educativas y advirtieron que otras partes del perímetro también presentarían daños.

La caída del muro dejó además un acceso abierto hacia el interior del colegio, lo que, según los familiares, podría facilitar el ingreso de personas ajenas al plantel. Asimismo, durante el recorrido periodístico se observaron elementos de infraestructura expuestos y una caja eléctrica sin la protección adecuada, situaciones que incrementan la preocupación por la seguridad en los alrededores.