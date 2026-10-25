Chorrillos: oleajes anómalos dañan malecón de la playa La Herradura

Los oleajes anómalos registrados en el litoral afectaron el malecón de la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos. Durante un recorrido en vivo, un equipo periodístico constató que el mar avanzó hasta zonas próximas al paseo peatonal y ocasionó daños en una parte de la estructura, donde se observan grietas, superficies deterioradas y piedras desprendidas.

La fuerza de las olas también habría contribuido a la erosión del terreno y al deterioro de una parte de la zona conocida como el óvalo del malecón. Según el reporte, el sector arrastra problemas de abandono y daños desde hace varios años. Incluso, algunas cintas de advertencia colocadas por la municipalidad fueron arrastradas por el mar, mientras las olas continuaban alcanzando áreas cercanas al paso de los visitantes.

Pese a las condiciones de riesgo, algunas familias y personas, incluidos adultos mayores, permanecían cerca de los sectores afectados para pasear o almorzar. Una visitante señaló que anteriormente solían sentarse en esa zona, pero ahora parte del espacio ha colapsado. La situación generó preocupación debido a la posibilidad de nuevos desprendimientos y al avance del agua sobre el malecón.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este escenario, los veraneantes pidieron la intervención de las autoridades competentes para inspeccionar los daños y adoptar medidas de seguridad. La Marina de Guerra había advertido sobre la presencia de oleajes anómalos hasta el domingo 25 de octubre. Asimismo, se exhortó a la población a respetar las señales de advertencia, evitar acercarse al borde del malecón y mantenerse alejada de las áreas deterioradas para prevenir accidentes.