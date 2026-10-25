Cercado de Lima: atacan a balazos a conductor de vehículo de alta gama

Un conductor de un vehículo de alta gama resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, en la cuadra 11 de la avenida Naciones Unidas, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió aproximadamente entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde y generó alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Según el testimonio de un testigo, los atacantes interceptaron el vehículo y abrieron fuego en reiteradas ocasiones. El hombre señaló que escuchó entre 15 y 20 disparos y que, al mirar por la ventana del hospedaje donde se encontraba, observó a una persona tendida en el suelo junto a un automóvil negro.

Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron en la motocicleta, mientras que la víctima fue auxiliada por los equipos de emergencia y trasladada en estado grave a un centro de salud. El testigo también indicó que varias personas que se encontraban en un restaurante y otros establecimientos tuvieron que tirarse al suelo para protegerse de las balas.

INICIAN INVESTIGACIONES

La Policía acordonó el área y realizó las diligencias correspondientes. En la escena se observaron marcas utilizadas para contabilizar los casquillos de bala y restos que, aparentemente, corresponderían a una parte del tubo de escape de la motocicleta. Hasta el momento del reporte, no se habían precisado las causas del ataque ni la identidad de los responsables.