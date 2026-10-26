Transportistas de Lima Sur paralizan 30 buses tras ataques extorsivos contra conductores

Al menos 30 buses de la empresa Coracora permanecen estacionados en Villa María del Triunfo tras los recientes ataques contra conductores. Dos trabajadores de las empresas Aliza y Coracora fueron baleados; uno recibió un disparo en el pulmón y el otro resultó herido en el hombro.

Transportistas denuncian falta de seguridad en Lima Sur

Julio Bretoneche, representante de Transportistas Unidos, informó que seis empresas dejaron de operar debido a las amenazas y ataques extorsivos. La paralización afecta a más de 400 familias, mientras que los delincuentes exigirían pagos de entre S/50.000 y S/200.000 para permitirles trabajar.

Los transportistas advierten que los atentados se han registrado en las inmediaciones de la avenida Los Héroes y cuestionan la falta de presencia policial en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Ante esta situación, el gremio exige mayores acciones de inteligencia y prevención para proteger a los conductores, así como medidas efectivas contra las extorsiones. También pide implementar bloqueadores de señal en los penales, mientras las empresas reducen sus operaciones por temor a nuevos ataques.