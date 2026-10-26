Sur de Lima: atacan a balazos a conductor de transporte público en presunto caso de extorsión

Un conductor de transporte público de aproximadamente 71 años resultó herido de bala tras un ataque ocurrido en el sur de Lima, cuando llegaba a un paradero junto a su hijo, quien trabaja como cobrador. Los atacantes dispararon directamente contra la cabina del vehículo y el chofer recibió un impacto en el brazo.

El conductor fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde permanece estable. Su hijo lo auxilió luego del ataque, ocurrido cuando ambos terminaban su jornada laboral.

SEGUNDO ATAQUE

Además, se informó sobre otro ataque contra una unidad de la empresa de transportes Lipedza, cuyo conductor resultó herido y fue llevado al mismo establecimiento de salud. En este segundo caso, la empresa habría recibido mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de dinero a cambio de no sufrir represalias.

Los hechos se producen en medio de denuncias de extorsión contra empresas de transporte que operan en distritos del sur de Lima, entre ellos Villa El Salvador y Chorrillos. Hasta el momento, la información difundida no precisa la identidad de los responsables ni confirma si ambos ataques están relacionados.