Brian Delgado, dueño de orquesta, habla tras asesinato de animador Romario Cartagena

Brian Delgado, dueño de la orquesta donde trabajaba Romario Cartagena, lamentó el asesinato del animador de salsa, quien recibió un disparo en la cabeza durante una balacera en el Callao. El músico contó que se enteraron de la tragedia cuando esperaban a su compañero para iniciar una presentación.

Dueño de orquesta descarta amenazas contra su agrupación

Delgado relató que, aproximadamente a las 7:20 p. m., uno de los integrantes realizó una videollamada con Cartagena, quien le indicó que estaba esperando un taxi para dirigirse al espectáculo. Sin embargo, minutos después recibieron la noticia de su muerte. El empresario musical sostuvo que, desde su perspectiva, el animador habría sido una víctima colateral del ataque.

Asimismo, descartó que su orquesta o Cartagena hubieran recibido amenazas y señaló que otras personas también resultaron heridas durante la balacera. El dueño de la agrupación indicó que espera que las investigaciones policiales permitan esclarecer lo ocurrido y determinar cuál era el objetivo del ataque.

Finalmente, Delgado recordó al animador como una persona alegre, carismática y solidaria, que estaba creciendo profesionalmente en el ambiente musical. También anunció que coordina con la familia un homenaje de despedida y que la orquesta buscará recaudar fondos para apoyarla económicamente.