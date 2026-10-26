Renzo Reggiardo promete poner en marcha el tren Lima-Chosica antes de dejar la alcaldía

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el tren Lima-Chosica comenzará a funcionar antes de que termine su gestión municipal. Aunque no precisó una fecha, sostuvo que su entrega es un compromiso asumido junto con la presidenta de la República y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Reggiardo anuncia medidas ante el fenómeno El Niño

El burgomaestre cuestionó a quienes, según afirmó, habrían obstaculizado el proyecto ferroviario por motivos políticos. Además, defendió la iniciativa y señaló que beneficiará a millones de personas, especialmente a quienes viven en la zona este de la capital.

Ante el riesgo de desbordes y bloqueos de vías por el fenómeno El Niño, Reggiardo informó que coordina con el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura una alternativa de transporte marítimo para trasladar productos del interior del país y evitar problemas de abastecimiento.

Asimismo, anunció la próxima implementación de una sala de crisis para monitorear emergencias en tiempo real, aunque todavía evalúan dónde funcionará. En materia de seguridad ciudadana, responsabilizó al Congreso por las demoras en las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y aseguró que continuará trabajando hasta el último día de su gestión.