Ate: al menos 25 personas resultan afectadas tras consumir alimentos en restaurante

Al menos 25 personas resultaron afectadas en Ate tras consumir alimentos en un mismo establecimiento de comida rápida, según informó el reportero. Los pacientes presentaron diarrea, vómitos, fiebre y fuertes dolores abdominales, por lo que varios requirieron atención médica.

Los familiares señalaron que sus hijos comieron hamburguesas el viernes y comenzaron a presentar síntomas horas después. Una de las madres denunció que su menor permanece internado debido a los intensos cólicos y los vómitos persistentes. Otros padres reportaron situaciones similares con sus hijos.

Pruebas médicas detectan rotavirus

Un comunicado de un establecimiento de salud confirmó resultados positivos para rotavirus en las pruebas realizadas. Sin embargo, precisó que todavía no se había establecido una relación causal entre el consumo de alimentos en el negocio y los cuadros clínicos de los pacientes.

Los afectados presentaron una denuncia ante la comisaría de Ate, que solicitó a la municipalidad fiscalizar el establecimiento. Según el reportero, personal municipal acudió al local, pero lo encontró cerrado y sin un cartel de clausura visible. Las verificaciones deberán continuar para evaluar las condiciones del negocio y los productos que comercializa.