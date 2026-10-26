Callao: trasladan a madre de gemelas al Centro Emergencia Mujer

La madre que denunció la presunta desaparición de una de sus gemelas fue trasladada al Centro Emergencia Mujer de Bellavista, en el Callao, luego de recibir el alta médica del Hospital Daniel Alcides Carrión. La mujer permaneció seis días en el establecimiento de salud tras dar a luz el pasado 21 de octubre.

Según la denuncia, la madre ingresó al hospital por un embarazo gemelar, pero asegura que solo le entregaron a una de sus hijas después del parto. Hasta el momento, no se ha esclarecido qué ocurrió con la otra recién nacida.

Investigaciones continúan en el Hospital Carrión

Representantes del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer realizaron diligencias en el establecimiento de salud. En tanto, la congresista Lourdes Alcorta acudió al hospital y cuestionó la falta de respuestas sobre lo ocurrido durante el parto.

Por su parte, el ministro de Salud informó que la Fiscalía revisa las cámaras de seguridad y trabaja junto con la Policía para esclarecer el caso y ubicar a la bebé. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de lo sucedido y establecer posibles responsabilidades.