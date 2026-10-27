Papa León XIV: llegó Comitiva del Vaticano que coordinará pormenores de la visita del pontífice

En medio de gran expectativa, llegó anoche a Lima la comitiva del Vaticano encargada de supervisar y coordinar todos los preparativos para la visita del papa León XIV. Tras arribar a la capital, se dirigieron a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

Según informa RPP, el grupo iniciará labores esta mañana, martes, con una inspección a la Iglesia Las Nazarenas, donde sostendrán una reunión con el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo. Luego viajarán a distintas ciudades del país.

EXHAUSTIVAS INSPECCIONES

Se trasladarán a Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Cajamarca, donde se reunirán con distintas autoridades y recorrerán los escenarios donde se presentará el Santo Padre. Asimismo, realizarán inspecciones con el apoyo de distintos expertos.

Tras concluir estas evaluaciones, retornarán a Lima, donde también realizarán las mismas labores de inspección en algunos escenarios capitalinos. La delegación vaticana culminará sus actividades en territorio peruano el próximo 2 de noviembre.