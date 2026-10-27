Barrio Chino: incendio en vivienda generó pánico entre compradores y comerciantes

Esta mañana, se registró un incendio en una vivienda ubicada en el jirón Andahuaylas, en el sector conocido como el Barrio Chino, en el Cercado de Lima. El incidente movilizó a cuatro unidades de los bomberos.

Según los comerciantes, el siniestro se registró a las 11:46 a. m. aproximadamente; la oportuna intervención de los bomberos logró controlar el siniestro que amenazaba con extenderse a inmuebles contiguos.

GRAN AFLUENCIA DE PÚBICO

Hasta el momento, no se sabe qué originó el fuego; los dueños de la casa evitaron declarar a la prensa. No se reportaron heridos ni fallecidas por el incendio, que alarmó a residentes, comerciantes y compradores.

Luego que los bomberos apagaran el fuego por completo, poco a poco la calma retornó a la importante zona comercial, que por Halloween y el Día de la Canción Criolla registra gran afluencia de público a toda hora.