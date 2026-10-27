San Borja: denuncian que mujer fingió ser clienta para robar cartera

Cámaras de seguridad captaron a una mujer que se hizo pasar por cliente ingresó a un local comercial y robó la cartera de la propietaria, llevándose dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentos personales, en el distrito de San Borja.

La comerciante identificada como la señora Yuki fue víctima del hurto de su bolso y en las imágenes muestran a la sospechosa ingresando junto a otros acompañantes para distraer a la dueña, aprovechando un descuido cerca de la caja registradora para apoderarse de la cartera.

El monto sustraído asciende a más de S/6 mil en efectivo, además de tarjetas bancarias y documentos personales, según detalló la agraviada. Las imágenes registradas muestran los rasgos físicos de la implicada, quien operó bajo la modalidad de falsa clienta para burlar la vigilancia del negocio.

Denuncia policial y temor de cierre

Tras percatarse del robo, la empresaria acudió a interponer la denuncia ante la comisaría del sector en San Borja; sin embargo, manifestó su preocupación por la lentitud en la respuesta policial. La mujer señaló que este tipo de delitos afecta gravemente la seguridad de los comerciantes que trabajan en la zona.

Debido a la magnitud de la pérdida económica y la inseguridad ciudadana, la propietaria indicó que evalúa el cierre definitivo de su local comercial. Cabe resaltar, que las cámaras de vigilancia servirán para la identificación de la presunta delincuente.