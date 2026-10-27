Estación Tacna del Metropolitano cambia de nombre a "Señor de los Milagros"

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cambio de denominación de la estación Tacna del Metropolitano, que ahora llevará el nombre de Señor de los Milagros, como homenaje al Cristo Moreno durante el mes morado.

La medida busca facilitar la orientación de los usuarios y visitantes que llegan al centro de Lima para participar en las actividades religiosas. La estación se encuentra en la avenida Tacna, cerca de la iglesia de Las Nazarenas, un punto importante para los fieles y el recorrido de la procesión.

Representantes de la ATU, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Hermandad del Señor de los Milagros destacaron que el cambio permitirá reforzar la identidad de la estación y mejorar su reconocimiento como referencia para quienes visitan la ciudad durante esta celebración.

MODIFICACIONES EN SERVICIO DEL METROPOLITANO

Asimismo, las autoridades informaron que el servicio del Metropolitano tendrá modificaciones temporales debido al recorrido procesional. Durante las horas de la mañana, el servicio por la zona central será restringido y los buses circularán por las estaciones Alfonso Ugarte y Central, de acuerdo con el avance de la procesión.