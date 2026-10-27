Feria "Perú, Mucho Gusto" ofrece gastronomía de las 25 regiones con ingreso gratuito

La feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto Lima” reúne en un solo lugar la diversidad culinaria de las 25 regiones del país, con una propuesta que incluye platos típicos, postres, bebidas y productos peruanos. El evento se desarrolla durante tres días y busca promover la gastronomía nacional e incentivar el turismo interno.

La subdirectora de PROMPERÚ, Laura Alegría, informó que el ingreso es gratuito y que los asistentes pueden identificarse con su DNI, carné de extranjería o pasaporte. Además de la oferta gastronómica, la feria cuenta con espacios dedicados al café y al pisco, así como un mercado para adquirir productos nacionales.

Entre las propuestas destacan el cuy frito con picante de papas y el ceviche serrano, representativos de Áncash; el tradicional chancho al palo de Huaral y una versión preparada con naranja huando. También se ofrecen picarones elaborados con ingredientes de la costa, sierra y selva.

PRECIOS

Los precios de los platos van desde los 15 hasta los 30 soles, según lo informado durante el recorrido por los expositores. La organización también habilitó buses gratuitos con puntos de partida en San Miguel, el Cercado de Lima, Miraflores y Magdalena del Mar, para facilitar el traslado de los visitantes.