HOY inicia desvío vehicular por construcción de la Vía Rápida Canadá

La construcción de la Vía Rápida Canadá ha motivado el cierre temporal de un tramo de la avenida Canadá, en el cruce con la avenida Circunvalación, como parte de un proyecto que busca mejorar el tránsito vehicular en la capital.

Los trabajos están a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y tienen un plazo aproximado de ejecución de 11 meses. Durante este periodo, los vehículos particulares deberán utilizar rutas alternas, mientras que camiones, volquetes y buses de transporte público podrán circular por el tramo habilitado, de acuerdo con el plan establecido.

Entre las vías alternativas figuran las avenidas Nicolás Arriola, Circunvalación y Del Aire. Asimismo, los residentes de la zona podrán acceder mediante un pase vehicular, previa coordinación y empadronamiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La implementación de los desvíos ha generado distintas reacciones entre los conductores. Algunos expresaron su preocupación por la posible congestión vehicular, mientras que otros manifestaron su disposición a colaborar con las medidas durante la ejecución de las obras.

RECOMENDACIONES

Las autoridades recomiendan a los conductores informarse a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Lima y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar demoras en los alrededores de la avenida Canadá.