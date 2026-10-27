Intoxicación masiva en Ate: salen a la luz más denuncias contra restaurante

La intoxicación masiva reportada en un restaurante de comida rápida en Ate continúa generando preocupación luego de que aumentara el número de personas afectadas tras consumir alimentos en el establecimiento durante el viernes, sábado y domingo. Según el reporte periodístico, se contabilizaron al menos 15 nuevos casos y el local fue clausurado la noche anterior. Varios de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales y recibieron atención médica, mientras las familias exigen respuestas ante lo ocurrido.

Entre los afectados se encuentra un adolescente de 14 años que permanece hospitalizado en el Hospital de Lima Este Vitarte desde el domingo, luego de presentar cólicos, vómitos, dolor abdominal y diarrea tras consumir una hamburguesa. Su madre contó que inicialmente acudieron al seguro, donde le administraron suero oral, pero como no mejoraba, tuvieron que regresar al centro médico. También relató el caso de un bebé de aproximadamente un año y medio que llegó al hospital con fiebre persistente y convulsiones, lo que generó preocupación entre sus familiares.

Otros padres señalaron que sus hijos recibieron el alta médica, pero continuaron con dolores estomacales y diarrea, por lo que tuvieron que regresar al hospital ante el riesgo de deshidratación. Además, denunciaron que ningún representante del establecimiento se había acercado para brindar explicaciones o disculpas. Una familiar de la propietaria acudió al local porque también tendría un pariente afectado, situación que generó reclamos de los padres que esperaban una respuesta de los responsables.

SE REPORTAN MÁS CASOS

Por su parte, el Hospital de Lima Este Vitarte informó que el 27 de octubre ingresaron seis nuevos pacientes al servicio de emergencia con síntomas gastrointestinales. Todos recibieron atención médica y permanecían estables, bajo evaluación y monitoreo en el área de observación. Asimismo, se informó que algunos afectados fueron derivados al hospital San Isidro Labrador para recibir atención especializada. Ante los diagnósticos relacionados con el rotavirus y la persistencia de los síntomas, los familiares esperan la intervención de las autoridades sanitarias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.