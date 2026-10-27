Hallan a hombre sin vida y con herida de bala en playa de Barranco

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida entre las rocas de la playa Baños de Barranco. Según el reporte periodístico, presentaba una herida en la cabeza que sería compatible con un impacto de arma de fuego. El hecho generó preocupación entre comerciantes y visitantes de la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría llegado al lugar alrededor de las 10 de la mañana y descendido por unas escaleras hacia el litoral. Horas después, un transeúnte alertó sobre su presencia, por lo que acudieron agentes de Serenazgo de Barranco y efectivos policiales.

Investigan las circunstancias del caso

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. Asimismo, según el reporte, las cámaras de seguridad habrían registrado el recorrido previo de la víctima. Sin embargo, aún se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

El hallazgo causó inquietud entre quienes trabajan y transitan por la zona. Durante el reporte también se recordó que el pasado 24 de octubre un motorizado fue atacado a balazos en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos casos.