Caso Lizeth Marzano: Marisel Linares pide ser excluida de investigación

A más de seis meses de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, su familia expresó preocupación por el avance de las investigaciones y pidió que se agilice el proceso judicial contra Adrián Villar, quien cumple prisión preventiva por el caso.

La defensa legal de los deudos advirtió que el proceso podría dilatarse debido a las estrategias legales de Villar y de la periodista Marisel Linares. Según el abogado de la familia, la defensa de Villar ha planteado una nueva versión de los hechos, señalando que habría estado en un estado de letargo por el consumo de medicamentos y por estrés laboral.

En paralelo, el Poder Judicial evaluará el pedido de Linares para ser excluida de la investigación fiscal. La defensa de la familia de Marzano cuestionó esta solicitud y sostuvo que existen evidencias que deben ser evaluadas antes de tomar una decisión.

AMPLIACIÓN DE DILIGENCIAS

Ante la proximidad del vencimiento de la prisión preventiva, la defensa de los deudos anunció que solicitará su ampliación para que las diligencias continúen mientras avanza el proceso. La familia reiteró que busca que se determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte de la deportista.