Garantizan seguridad 24/7 para transportistas ante ola de extorsiones

El ministro del Interior, César Astudillo, garantizó apoyo permanente a los transportistas frente a las extorsiones y ataques contra conductores. Durante una reunión con representantes del gremio en la empresa conocida como La 50, en San Juan de Lurigancho, anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad del sector.

247 agentes de inteligencia para combatir extorsiones

Astudillo informó que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) pondrá a disposición de los transportistas a 247 agentes especializados en casos de extorsión. Según indicó, el personal trabajará de manera coordinada con las empresas para atender esta problemática.

Además, el titular del Interior ofreció poner a disposición herramientas como las pruebas de polígrafo, en el marco de las acciones anunciadas para enfrentar las amenazas que afectan al sector transporte.

El compromiso se produce en medio de la preocupación por los recientes ataques contra conductores y empresas de transporte. Los representantes del gremio esperan que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas para frenar las extorsiones y brindar mayor protección a los trabajadores.