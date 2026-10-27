Caen 12 presuntos integrantes de ‘Los Orientales’ por falsificar millones

La Policía detuvo a 12 presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Orientales’, investigada por fabricar y distribuir dinero falsificado. El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público.

Según la Policía, la organización habría producido más de S/6 millones y US$600 mil falsos desde 2024. Durante las intervenciones, se incautaron más de S/300 mil en billetes presuntamente falsificados.

Operaban en varias regiones del país

La banda tenía su principal centro de operaciones en San Juan de Lurigancho y también habría actuado en Arequipa y Piura. Para distribuir el dinero, utilizaba agencias de encomiendas y mercados locales.

El trabajo conjunto con la Fiscalía permitió reunir elementos para que se autorizara la detención preliminar por 15 días de los investigados. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.

Las autoridades también investigan cómo ingresaban los billetes falsos al circuito comercial y si existen otros implicados en la red. La Policía busca determinar el alcance de las operaciones de ‘Los Orientales’ y evitar que más dinero falsificado llegue a manos de la población.