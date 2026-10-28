Fenómeno El Niño en Perú: ¿qué escenarios se prevén para los próximos meses?

La evolución del fenómeno El Niño mantiene en alerta al país ante la posibilidad de lluvias intensas, huaicos e inundaciones en los próximos meses. Sin embargo, el especialista Luis Icochea, director de la Escuela Profesional de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, señaló que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará el fenómeno en el Perú.

Tras una visita de cinco días al norte del país, Icochea explicó que, al 28 de octubre, las lluvias más intensas se concentraban en Ecuador, Colombia y las zonas altas de Tumbes. Según indicó, las masas de agua cálida todavía no habían ingresado plenamente a las costas peruanas, aunque ya se registraban precipitaciones en algunas localidades del norte.

POSIBLES ESCENARIOS

El especialista planteó dos posibles escenarios para los próximos meses: que el fenómeno genere lluvias intensas desde fines de diciembre o enero, o que se presenten precipitaciones a lo largo de la costa, pero de menor magnitud que las registradas durante los eventos de 1983 y 1998.

Icochea también explicó que el comportamiento de las temperaturas del mar y de los vientos influye en la evolución del fenómeno. Por ello, sostuvo que los pronósticos deben actualizarse mediante el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas, ya que no es posible determinar con total certeza cómo se desarrollará el evento.

Finalmente, señaló que es necesario mantener el monitoreo y adoptar medidas preventivas, sin asumir que necesariamente se repetirá un escenario similar al de los episodios más intensos del pasado.