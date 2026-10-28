San Borja: cuatro adolescentes permanecen detenidos por presuntos tocamientos indebidos en colegio

Cuatro adolescentes fueron detenidos tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra una estudiante de la institución educativa pública Romeo Luna Victoria, ubicada en el distrito de San Borja. Los hechos habrían ocurrido el 26 de octubre y la denuncia fue presentada al día siguiente por la madre de la presunta víctima.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales acudieron al centro educativo y trasladaron a los cuatro menores y al director del plantel a la comisaría de San Borja. Posteriormente, los adolescentes fueron llevados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde permanecían mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Representantes de la Defensa Pública y de la Defensoría del Pueblo informaron que se venía brindando asistencia legal, psicológica y social a la presunta víctima. Asimismo, señalaron que se habían programado diligencias, entre ellas la declaración de la adolescente en una Cámara Gesell, además de evaluaciones médicas y psicológicas a las personas involucradas.

DIRECTOR Y DOCENTES CITADOS

El director del colegio y un docente de Educación Religiosa también fueron citados para brindar sus declaraciones, como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del caso. Las autoridades precisaron que corresponde al Ministerio Público determinar los siguientes pasos del procedimiento y la situación legal de los adolescentes.