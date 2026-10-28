Municipalidad de Lima inaugura sala de crisis para monitorear el fenómeno El Niño

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inauguró una sala de crisis destinada a monitorear las 24 horas del día los posibles efectos del fenómeno El Niño y coordinar acciones de prevención ante eventuales emergencias, como inundaciones, desbordes de ríos y huaicos.

Según informó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, este espacio cuenta con cámaras de vigilancia instaladas en las cuencas de los ríos y en zonas vulnerables de la capital. En su funcionamiento participarán distintas áreas municipales, además de instituciones como la Policía Nacional, los bomberos y el Ministerio de Salud.

El burgomaestre señaló que se mantiene una vigilancia permanente en las zonas altas de Chosica y Chaclacayo, donde las lluvias intensas pueden activar quebradas. Asimismo, indicó que la municipalidad realiza labores de limpieza de cauces y retiro de sedimentos en los ríos que atraviesan la ciudad, como parte de las medidas preventivas.

PLAN DE ALBERGUES

Como parte de la preparación ante posibles emergencias, la comuna también cuenta con un plan de albergues temporales para las personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas. A ello se suma un almacén central de ayuda humanitaria de 3.000 metros cuadrados, con 2.500 kits de asistencia, además de 42 almacenes distribuidos en los distritos de Lima.