Disparan diez veces contra bus de transporte público en avenida Universitaria

Un conductor de la línea F de la empresa de transporte El Rápido sobrevivió a un ataque armado luego de que sujetos dispararan diez veces contra el bus que manejaba. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

Según las imágenes difundidas, un automóvil negro adelantó al bus y uno de sus ocupantes descendió de la parte posterior del vehículo para abrir fuego contra la unidad. Al escuchar los primeros disparos, el conductor se agachó junto al motor para protegerse, mientras los proyectiles impactaron en las ventanas y atravesaron parte del techo.

El chofer resultó herido por las esquirlas de vidrio y fue trasladado al hospital San José, donde recibió atención médica. El trabajador señaló que la luna polarizada habría ayudado a protegerlo de los impactos directos.

ATAQUE TRAS ANUNCIO DE MEDIDAS

El atentado se produjo después de que el ministro del Interior, César Astudillo, anunciara medidas de vigilancia permanente para el sector. Según el reporte periodístico, ese mismo día se habían informado otros ataques contra unidades de transporte, lo que volvió a poner en cuestión la protección de conductores y pasajeros frente a la extorsión.