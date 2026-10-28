¡Cenares bajo la lupa!: autorizó devolver S/ 404 mil a Alkofarma pese a penalidades por retrasos

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), autorizó la devolución de S/ 404.528 a la empresa farmacéutica Alkofarma, pese a que anteriormente le había impuesto penalidades por retrasos en la entrega de suero fisiológico. El contrato entre ambas partes ascendía a S/ 31 millones. Según la Unidad de Investigación de Panamericana, el 17 de abril de 2026, la empresa solicitó una conciliación que culminó en un acuerdo para concretar el reembolso.

La devolución fue respaldada mediante disposiciones administrativas que reconocieron el derecho de la compañía y establecieron que el desembolso se realizaría durante el ejercicio fiscal de 2026. Sin embargo, los documentos mencionados en el informe periodístico no precisan cuántos días de ampliación se concedieron ni cómo se sustentó la devolución del monto penalizado. Además, el caso genera interrogantes sobre los fundamentos que permitieron revertir el cobro de las penalidades impuestas por los retrasos.

Los cuestionamientos también comprenden la calidad de los productos. De acuerdo con el reportaje, la Digemid advirtió que cuatro lotes procedentes de China no cumplían las especificaciones del ensayo de capacidad de retención del punzón y sellado. Asimismo, el entonces director de Cenares, Javier Iván Henostroza, autorizó el 11 de agosto una conciliación que contemplaba el reembolso sin intereses legales. Posteriormente, el 23 de septiembre, la actual directora, Patricia Suárez Beyodas, reconoció el derecho de la empresa y autorizó la devolución.

AUSPICIÓ AL CLUB CÉSAR VALLEJO

El informe periodístico también señaló que la empresa farmacéutica Alkofarma figuró en 2024 como auspiciador de la camiseta del club César Vallejo, presidido por Richard Acuña, dirigente vinculado a Alianza para el Progreso (APP), partido al que pertenecieron muchos altos funcionarios del sector salud en esa época. Estos antecedentes han motivado cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas durante ambas gestiones de Cenares y la actuación del Ministerio de Salud frente a las penalidades y observaciones de calidad.