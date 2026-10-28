Detienen a marino por presunta instalación de antenas cerca del penal Ancón I

Un miembro en actividad de la Marina de Guerra del Perú fue detenido por su presunta participación en la instalación de antenas ilegales en viviendas cercanas al penal Ancón I. El operativo, desplegado el lunes 26 de octubre por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), permitió desmantelar estaciones radioeléctricas y detener a cuatro personas presuntamente involucradas en estas actividades.

Según las investigaciones policiales, algunos propietarios de inmuebles habrían permitido la instalación de estas estructuras en sus techos a cambio de recibir internet gratuito. Las autoridades investigan tanto a los dueños de las viviendas como a las personas que instalaron las antenas, debido a que estas habrían facilitado el acceso a la señal de internet dentro del establecimiento penitenciario. Las diligencias se desarrollan en el marco de las pesquisas sobre el uso ilegal del espectro radioeléctrico.

El caso adquiere relevancia por las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales que operaban desde el penal Ancón I. De acuerdo con el informe, internos vinculados a bandas rivales habrían establecido una alianza denominada la Confederación y contado con acceso a 30 celulares y un router. Ante esta situación, se dispuso el traslado de dichos reclusos al penal de Challapalca. La Policía busca determinar si las antenas intervenidas estaban vinculadas con estas actividades delictivas.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El jefe policial informó que entre los cuatro detenidos se encuentra un técnico de primera de la Marina de Guerra, cuya responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes. Los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se evalúan las posibles responsabilidades administrativas y penales por el uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú fue consultada sobre el caso, pero no había respondido hasta el cierre del informe.