Helicóptero de Panamericana Televisión sobrevuela zonas vulnerables al fenómeno “El Niño”

Panamericana Televisión realizó un sobrevuelo en helicóptero por diversas zonas del norte chico que podrían resultar afectadas por el fenómeno El Niño. El recorrido comprendió sectores de Huaral, Huacho y Paramonga, donde el equipo de Panamericana Noticias observó áreas expuestas a huaicos e inundaciones. La iniciativa busca ofrecer información desde el aire sobre los riesgos asociados a este evento climático y mantener informada a la población.

Durante la inspección aérea, se constató que varios puentes se encontraban en condiciones aparentemente favorables, algunos de ellos nuevos o reforzados. Sin embargo, el estado de las defensas ribereñas generó preocupación, debido a que, según lo observado por el equipo periodístico, no habrían recibido intervenciones suficientes. Ante un eventual incremento del caudal de los ríos, acompañado de rocas y huaicos, las áreas agrícolas cercanas podrían verse seriamente perjudicadas.

El helicóptero Airbus H125 permitirá monitorear las zonas vulnerables, identificar posibles amenazas y ofrecer una perspectiva panorámica de los lugares expuestos a las lluvias intensas. Además, la aeronave estará a disposición de las autoridades y podrá colaborar ante eventuales emergencias, incluidas posibles evacuaciones, cuando otros helicópteros de las instituciones correspondientes no estén disponibles por atender otras operaciones.

CONTINUARÁN LOS SOBREVUELOS

Este primer sobrevuelo marca el inicio de una serie de recorridos aéreos que Panamericana Televisión prevé realizar durante los próximos días y semanas. El objetivo es reforzar la vigilancia informativa de las áreas de riesgo y contribuir a que la ciudadanía conozca oportunamente las posibles consecuencias del fenómeno El Niño, mientras se mantiene la atención sobre las medidas de prevención y respuesta ante eventuales desastres naturales.