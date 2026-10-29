Denuncian a policía por presunto robo de billetera con S/ 9000 en Santa Eulalia

Un hombre denunció que un efectivo policial habría sustraído su billetera, que contenía aproximadamente S/ 9.000, mientras compraba repuestos para sus vehículos en una tienda del distrito de Santa Eulalia. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según el testimonio de la víctima, dejó su billetera junto a una vitrina mientras realizaba el pago de los productos. En ese momento, un hombre se habría acercado por detrás, tomó el objeto y se retiró del local sin que el propietario se percatara de lo ocurrido.

El denunciante indicó que, tras revisar las imágenes y realizar averiguaciones por sus propios medios, identificó al presunto responsable como Manuel Sánchez Niño, a quien señaló como un policía que estaría en actividad y prestaría servicios en la comisaría de Ricardo Palma.

DENUNCIA

La víctima afirmó que presentó la denuncia en la comisaría de Santa Eulalia. Sin embargo, manifestó su malestar porque, según su versión, le solicitaron conocer los datos del presunto implicado para formalizarla, por lo que tuvo que investigar su identidad por cuenta propia.