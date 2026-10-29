Evalúan rutas del papa León XIV y anuncian simulacro general para su visita al Perú

A menos de dos semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, la Conferencia Episcopal informó sobre los preparativos para la visita del sumo pontífice, prevista del 11 al 16 de noviembre. Entre los principales aspectos pendientes se encuentra la definición de las rutas que recorrerá en el papamóvil durante sus actividades en Lima y otras regiones.

Monseñor Guillermo Inga, integrante de la coordinación de la visita papal, explicó que las rutas dependerán de factores como los tiempos de desplazamiento y el estado de salud del pontífice. Indicó que, junto con la Policía Nacional y el equipo de avanzada procedente de Roma, se vienen evaluando una ruta oficial y otra alternativa. La decisión final se daría a conocer la próxima semana.

SIMULACRO

Asimismo, las autoridades anunciaron que el 4 de noviembre se realizará un simulacro general en los principales puntos de las actividades, incluida la Base Aérea Las Palmas y la ciudad de Chiclayo. Como parte del operativo, el Ministerio de Salud desplegará más de 4.111 brigadistas y habilitará puntos de concentración e hidratación para atender a los asistentes.

Respecto al ingreso de menores de edad, no se anunciaron restricciones específicas por edad. Sin embargo, se recordó que, según la información de Ticketmaster citada durante el reporte, los menores pueden ingresar desde los cero años acompañados por su padre, madre o tutor, y cada asistente debe contar con su propia entrada.