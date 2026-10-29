Nivel del mar en Perú registra un aumento de hasta 60 centímetros: ¿cuáles son las causas?

El nivel medio del mar en el litoral peruano registra un incremento de entre 20 y 60 centímetros, con anomalías que alcanzan los 61 centímetros en algunas zonas del norte del país. Así lo informó el contralmirante Jorge Vizcarra, director de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, quien explicó que este comportamiento está relacionado con el aumento de la temperatura del océano y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Según Vizcarra, frente al puerto del Callao se registra un incremento aproximado de 30 centímetros, mientras que en el norte las variaciones son mayores. El especialista advirtió que el nivel del mar podría continuar elevándose, por lo que recomendó prestar atención a las alertas de oleaje emitidas por las autoridades marítimas.

El funcionario explicó que el calentamiento del agua provoca su expansión y contribuye al aumento del nivel del mar. Asimismo, indicó que las temperaturas superficiales en el norte presentan anomalías de hasta 5,6 grados Celsius por encima del promedio, con registros que, en algunos puntos, llegarían a los 9 grados por encima de lo habitual.

MONITOREO

Vizcarra señaló que el monitoreo oceanográfico incluye variables como la temperatura del agua en distintas profundidades, los patrones de viento, la salinidad, el oxígeno disuelto y el nivel medio del mar. Añadió que los registros actuales presentan anomalías positivas que no se habían observado de esta magnitud en más de 50 años de registros de la institución.