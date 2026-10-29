Callao: dos personas resultan heridas tras ataque a balazos contra cúster

Un nuevo ataque contra transportistas se registró en el Callao, donde el conductor de una cúster y uno de sus pasajeros resultaron heridos luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra la unidad. El hecho ocurrió cuando el vehículo se detuvo en un rompemuelles.

Según los testimonios recogidos en la zona, los atacantes realizaron entre cinco y ocho disparos, la mayoría dirigidos hacia la ventana del conductor. El transportista intentó protegerse arrojándose al piso, pero recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en el pecho. Otro proyectil habría alcanzado a un pasajero que se encontraba detrás del copiloto.

Tras el ataque, los pasajeros descendieron de la unidad y un vehículo particular trasladó a los heridos al hospital Daniel Alcides Carrión. Familiares de las víctimas señalaron que ambos se encontraban estables, aunque permanecían bajo pronóstico reservado.

OTRO ATAQUE

Este hecho se suma a otro ataque armado contra un colectivero registrado minutos antes en la avenida Colonial. Los nuevos episodios de violencia se producen en medio de la preocupación de los trabajadores del transporte por las constantes amenazas y agresiones contra el sector.